Дожди в воскресенье пройдут лишь в восточных и западных областях Украины

Завтра дожди пройдут лишь в восточных и западных областях Украины.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 24 июля переменная облачность. В восточной части, а днем и в западных областях грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, в карпатском регионе около 20°; в южной части и восточных областях ночью 17-22°, днем 27-32°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

23 июля температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в районе Одессы 19°; в Днепре возле Киева 23°.