В Мариуполе - новые случаи заболевания холерой

В Мариуполе Донецкой области зарегистрированы два новых случая заболевания холерой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета со ссылкой на главного санитарного врача города Георгия ГУСАКОВА, который вчера выступил на расширенном техническом заседании по вопросам предотвращения холеры под председательством городского головы Мариуполя Юрия ХОТЛУБЕЯ.

По словам Г.ГУСАКОВА, два новых случая заболевания холерой произошли, вероятнее всего, из-за заражения при контакте с технической водой, которая поступает из Павлопольского водохранилища. Заболевшие - работники ОАО «Азовобщемаш» и ЧАО «Азовэлектросталь».

«В связи с этим на всех крупных промышленных предприятиях города разработан комплекс мероприятий по ограничению контакта персонала с технической водой, обеспечению бутилированной питьевой водой, обеспечению наличия в санитарных комнатах моющих средств», - сказал Г.ГУСАКОВ.

Он подчеркнул, что техническая вода на предприятия поставляется коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса". Все сотрудники цехов, в которых работают заболевшие, обследованы. Заканчивается обследование сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса".

Начальник КП "Компания "Вода Донбасса" Григорий АВДАН на совещании заявил, что при заключении договоров с потребителями технической воды компания всегда обращает внимание на то, что техническая вода не должна употребляться в пищу. Нормативными документами требования к технической воде не предъявляются, анализ воды проводится только на «допустимый уровень мутности».

Особую озабоченность в связи с выявлением холерного вибриона в технической воде выразили представители фермерских хозяйств и садоводческих товариществ, которые используют такую воду для полива. В связи с тем, что полив осуществляется капельным путем и контакт с технической водой минимальный, была высказана просьба не отключать фермерские хозяйства и садоводческие товарищества от технической воды.

Ю.ХОТЛУБЕЙ поддержал эту просьбу, однако попросил обеспечить медицинское обследование всех наемных рабочих.

Руководитель Мариуполя указал должностным лицам на необходимость особого контроля к рекам Кальчик и Кальмиус, предотвращать купание и вылов рыбы в этих водоемах. Ю.ХОТЛУБЕЙ также поручил активизировать работу социальных патрулей, контроль рынков и торговых точек.

По информации управления здравоохранения горсовета Мариуполя, сейчас в городском госпитале находятся четверо больных холерой и два вибрионосителя. Двое больных находятся в среднем состоянии, двое – в удовлетворительном.