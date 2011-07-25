Аграрии Херсонской области завершили уборку ранних зерновых
Аграрии Херсонской области завершили уборку ранних зерновых культур.
Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации Анатолий НОСИК, по данным 25 июля, ранние зерновые собраны на 100% площадей – 701 тыс. га .
По оперативным данным, уже намолочено 2,25 млн. тонн зерна при средней урожайности 32,1 ц/га.
Напомним, что в 2010 году аграрии Херсонщины собрали урожай зерновых культур в объеме 1,503 млн. тонн.
А.НОСИК также сообщил, что в планах аграриев области увеличить площади под ранние зерновые культуры в 2012 году по сравнению с текущим годом на 18,5% - до 830 тыс. га.
Как сообщалось, программой экономического, социального и культурного развития области на 2011 год было определено произвести 2,115 млн. тонн зерна, что на 600 тыс. т больше, чем в 2010 году. Для этого под урожай 2011 года посеяно 531 тыс. га. озимых зерновых, в т.ч. пшеницы 444 тыс. га., или на 66,5 тыс. га. Больше, чем в прошлом году.
В целом, структура зерновых культур в пашне увеличена по сравнению с 2010 годом на 8,9% (на 63 тыс. га) и составляет 768 тыс. га.