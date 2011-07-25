Аграрии Херсонской области завершили уборку ранних зерновых культур.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации Анатолий НОСИК, по данным 25 июля, ранние зерновые собраны на 100% площадей – 701 тыс. га .

По оперативным данным, уже намолочено 2,25 млн. тонн зерна при средней урожайности 32,1 ц/га.

Напомним, что в 2010 году аграрии Херсонщины собрали урожай зерновых культур в объеме 1,503 млн. тонн.

А.НОСИК также сообщил, что в планах аграриев области увеличить площади под ранние зерновые культуры в 2012 году по сравнению с текущим годом на 18,5% - до 830 тыс. га.

Как сообщалось, программой экономического, социального и культурного развития области на 2011 год было определено произвести 2,115 млн. тонн зерна, что на 600 тыс. т больше, чем в 2010 году. Для этого под урожай 2011 года посеяно 531 тыс. га. озимых зерновых, в т.ч. пшеницы 444 тыс. га., или на 66,5 тыс. га. Больше, чем в прошлом году.

В целом, структура зерновых культур в пашне увеличена по сравнению с 2010 годом на 8,9% (на 63 тыс. га) и составляет 768 тыс. га.