В Харьковской области цены на социальные сорта хлеба не будут повышаться – ОГА

В Харьковской области цены на социальные сорта хлеба из зерна нового урожая не будут повышаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы Харьковской областной госадминистрации Юрий САПРОНОВ.

«Цены на основные социальные сорта хлеба не будут повышаться», - сказал Ю.САПРОНОВ.

Он отметил, что сегодня готовится к подписанию соответствующий меморандум с основными производителями хлеба в области. Подписание этого документа запланировано на 20 августа.

Ю.САПРОНОВ добавил, что прогнозируемый урожай гречки в области будет составлять около 30 тыс. тонн при потребности населения в 6 тыс. тонн. Следовательно, по его словам, цена на гречневую крупу нового урожая уменьшится и не будет превышать 10 грн./кг.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА, в этом году в области планируется собрать более 2,6 млн. тонн зерновых нового урожая. В целом под зерновые культуры было засеяно 954,1 тыс. га, в том числе озимыми культурами - 477,9 тыс. га. Прогнозируемая урожайность зерновых в среднем по области составит 27,4 ц/га, в том числе озимых- 29,9 ц/га.