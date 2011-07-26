Винницкая область планирует увеличить мощности элеваторов почти вдвое

Винницкая область планирует увеличить мощности элеваторов почти в два раза - до более 3 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА во время рабочей поездки в Барский район.

По его словам, сейчас мощность элеваторных комплексов Винниччины составляет 1,7 млн. тонн, и на различных стадиях проектирования и строительства находится комплексы, рассчитанные еще на 1 млн. 400 тыс. тонн хранения зерна.

«Ввод в эксплуатацию запланированных мощностей будет предпосылкой для того, чтобы область вышла на рубежи уборки более 4 млн. тонн зерна в будущем», - сказал Н.ДЖИГА.

Всего в этом году область планирует собрать порядка 3 млн. 700 тыс. тонн всех зерновых.

Как сообщал УНИАН, 22 июля аграрии Винницкой области намолотили первый миллион тонн зерновых ранней группы.