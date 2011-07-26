СЭС за один день выявила нарушения в 37 заведениях отдыха детей

Государственной санитарно-эпидемиологической службой Украины 25 июля проверено 209 детских заведений оздоровления и отдыха, в 37 из них выявлены нарушения санитарного законодательства, что составляет 17,9% от общего количества проверенных заведений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, за обнаруженные нарушения санитарного законодательства к административной ответственности было привлечено 37 должностных лиц заведений.

В АР Крым главным государственным санитарным врачом г. Алушты закрыт палаточный лагерь "Айан-Дере".

В Севастополе запрещено размещение организованных групп детей в помещениях дачного участка СТ "Успех", дело передано в прокуратуру.

В Кировоградской области и.о. главного государственного санитарного врача Александрийского района временно запрещена эксплуатация артезианской скважины на территории оздоровительного заведения "Дружба".

Специалистами Госсанэпидслужбы проверено 88 предприятий по производству и снабжению пищевых продуктов, из которых на 18 выявлены нарушения санитарного законодательства, в связи с чем 18 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Главными государственными санитарными врачами территорий в связи с устранением выявленных нарушений вынесено решение о возобновлении деятельности одного заведения оздоровления и отдыха (Одесская область – "Добрый Самарянин") и одного предприятия-поставщика пищевых продуктов (Сумская область – ЧП "Велс").