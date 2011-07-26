Азаров: Оснований для повышения цен на хлеб нет

Никаких оснований для повышения цен на хлеб нет. Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал журналистам в Полтавской области после осмотра сбора ранних зерновых на полях ООО "Агрофирма "Маяк", сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

"Существующие затраты в хлебопекарной отрасли и в сельскохозяйственной отрасли полностью покрываются отпускными ценами. Поэтому нет никаких оснований для повышения цен на хлеб", - сказал премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что новый маркетинговый год только начался, и в случае необходимости правительство примет все необходимые меры для предотвращения роста цен на хлеб.

В то же время глава правительства подчеркнул, что в настоящее время средняя цена за тонну зерновых составляет приблизительно 1600 грн. и полностью покрывает затраты производителей.

"Та цена, которая сейчас сложилась на зерновые, а это приблизительно 1600 гривен за тонну, на этом этапе полностью покрывает себестоимость производства зерна и дает определенную рентабельность. Поэтому сейчас нет никаких оснований для повышения цен на хлеб", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.