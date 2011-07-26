Хлебозаводы «Донбассхлеба» меняют торговую марку

Хлебозаводы Донецкой области начинают выпуск своей продукции под торговой маркой «Урожай».

Как сообщает пресс-служба компании, об этом сказал директор холдинга «Золотой урожай», объединяющего 18 хлебозаводов Донецкой области (входивших ранее в Ассоциацию «Донбассхлеб») Тимур СОЛОНСКИЙ.

На первоначальном этапе в продуктовую линейку ТМ «Урожай» войдут наиболее популярные сорта хлеба – батоны Нарезной и Пшеничный, хлеба овальные Домашний, Дарницкий, хлеб Ржаной с отрубями и пр.

Выпуск продукции под торговой маркой «Урожай» начинают с хлебозаводов в Донецке, Мариуполе, Селидово, Макеевке и Горловке. Следующими будут – Константиновка, Дружковка, Краматорск, Шахтерск, Снежное, Харцызск и Енакиево.

В сообщении отмечают, что к концу 2011 г. холдинг упакует до 30% производимой хлебопродукции, а к концу следующего года доля упакованного брендированного хлеба в общей структуре продаж и производства составит 70%.

Справка УНИАН. Холдинг «Золотой урожай» объединяет 18 хлебозаводов Донецкой области (ранее входивших в Ассоциацию «Донбассхлеб») и входит в Группу Lauffer. Общая мощность предприятий – 800 тонн хлебобулочных изделий в сутки. В 2011 г. «Золотой урожай» продолжает начатую на хлебозаводах оптимизацию производства, активное развитие своих предприятий и экспансию в другие регионы Украины.