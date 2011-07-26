Законопроект о рынке земель парламент рассмотрит в сентябре

Законопроект о рынке земель Верховная Рада рассмотрит в сентябре текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов со ссылкой на его главу Сергея ТИМЧЕНКО.

Согласно сообщению, во исполнение поручений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ведомство также разработало дорожную карту мероприятий по завершению земельной реформы и внедрению рынка земли. Предусматривается, что в ближайшее время документ будет утвержден правительством.

«Наша цель – не допустить обезземеливания крестьян. Мы должны помочь собственникам паев осознать, что право продавать землю не является обязательным! Мы должны им дать полезный совет обрабатывать землю, сдавать ее в аренду или под залог, а продавать – только в крайнем случае», - сказал С.ТИМЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о рынке земель.