В Мариуполе зарегистрирован новый случай заболевания холерой

В Мариуполе Донецкой области 26 июля был зарегистрирован новый случай вибрионосителя холерного вибриона О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что вибрион обнаружен у 30-летней женщины, контактирующей с больным холерой.

Эпидемиологи отметили, что всего в г. Мариуполе с 29 мая (начала вспышки холеры) было зарегистрировано 26 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 14 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

23 больных и 11 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны. На сегодня в г.Мариуполе находятся на лечении трое больных и трое вибрионосителей, состояние их здоровья - удовлетворительное.

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры в г. Мариуполе продолжается, заключено в сообщении СЭС.