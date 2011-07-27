Очистка Украины от непригодных пестицидов реализуется с опережением графика - Злочевский

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ заявляет, что проект очистки Украины от непригодных пестицидов реализуется с опережением графика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, отметив, что сегодня в Закарпатье начинается новый этап проекта полной очистки от просроченных и непригодных пестицидов.

«Проект очистки Украины от непригодных пестицидов реализуется с опережением графика, - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ, - если удастся не потерять нынешних темпов, уже в 2012 году вся территория Украины будет очищена от несанкционированных складов этих ядовитых химикатов, которые образовывались вследствие бесхозяйственности аграриев еще со времен Советского Союза».

По его словам, в 2011 году будут собраны и вывезены на переработку непригодные пестициды из Киевской, Донецкой, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Ривнеской областей и АР Крым. На решение этой проблемы из госбюджета выделяется 149 миллионов 880 тысяч гривен.

Тендерный комитет Министерства экологии и природных ресурсов Украины 16 мая 2011 года на открытом конкурсе определил компанию-оператора по вывозу за пределы Украины этих опасных для жизни человека отходов. Победителем указанных торгов определена компания «S.I. GroupConsortLtd».

С целью рассмотрения результатов проведения работ по сбору, обработке, перевозке и обезвреживанию непригодных к использованию пестицидов и тары от них на территории Закарпатской области создана комиссия из представителей областных учреждений и организаций под председательством начальника Государственной экологической инспекции в Закарпатской области.

По решению комиссии в Закарпатье работы по очистке начнутся в Ужгороде, где на территории ОАО «Агрокомплекс» хранится около 25 тонн ранее собранных в специальную тару химикатов. Дальше работы продлятся на территории г. Виноградова, Тячевского, Мукачевского и Хустского районов. Всего из территории Закарпатской области, согласно договора, будет вывезено 177,7 тон ядовитых химикатов, которые обезвредят за пределами страны на специализированных предприятиях, аналогов которым в Украине нет.

Всего в 2010 году из территории Украины было вывезено 2 620 тонн непригодных к использованию пестицидов, при этом полностью очищена Волынская, Черновицкая, Тернопольская области и г. Севастополь.