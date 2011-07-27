Цена на социальные сорта хлеба не изменится до июля 2012 г. – Азаров

Цена на социальные сорта хлеба останется неизменной на протяжении текущего маркетингового года - до июля 2012 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе расширенного заседания правительства, сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Цену на социальные сорта хлеба можно держать на сегодняшнем уровне, не повышать на протяжении всего маркетингового года – до июля 2012», - сказал он.

Н.АЗАРОВ отметил, что Полтавская облгосадминистрация на основе расчетов организаторов этого бизнеса уже заключила соответствующий меморандум с хлебопекарями.

«Закупочные цены на зерно и сокращение расходов, технологическое уменьшение себестоимости – это гарантия, что хлеб будет достаточно рентабельным при нынешних ценах. Власть должна сделать все, чтобы такая ситуация сохранялась, чтобы удерживались составляющие себестоимости хлеба», - подчеркнул премьер-министр.

Он поручил Министерству аграрной политики и продовольствия осуществлять постоянный мониторинг ценовой ситуации и вовремя прогнозировать ее развитие.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 июля премьер-министр, находясь в Полтавской области, заявил, что никаких оснований для повышения в стране цен на хлеб нет. Он подчеркнул, что новый маркетинговый год только начался, и в случае необходимости, правительство примет все необходимые меры для предотвращения роста цен на хлеб. В то же время Н. АЗАРОВ подчеркнул, что в настоящее время средняя цена за тонну зерновых составляет порядка 1600 грн. и полностью покрывает расходы производителей.