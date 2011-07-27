В Винницкой области от отравления грибами умерли двое пенсионеров
13:58, 27 июля 2011Агро
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В Винницкой области двое жителей с. Хомутынцы Калиновского району умерли в результате отравления грибами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области.
В частности, 61-летняя женщина и 68-летний мужчина были госпитализированы в реанимационное отделение центральной райбольницы после употребления самостоятельно собранных грибов. Через несколько дней они были перевезены в Винницу, в областную больницу им. Пирогова, где в реанимационном отделении умерли.
Было установлено, что пенсионеры умерли в результате употребления бледной поганки.
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