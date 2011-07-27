Израильская «Си Буд Систем» начала утилизацию пестицидов в Харьковской области

Израильская компания «Си Буд Систем» начала работы по вывозу и утилизации 420 тонн пестицидов и ядохимикатов, которые хранятся на самом большом складе Харьковской области в Новой Водолаге.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом в ходе совещания по вопросу ликвидации пестицидов на территории Нововодолажского района сказал заместитель главы ОГА Валентин ДУЛУБ.

Он отметил, по результатам трех дней работы упаковано и подготовлено к вывозу 60 тонн пестицидов. В целом их вывоз планируется завершить в течение 2-3 недель.

В.ДУЛУБ подчеркнул, что работы ведутся в ночное время, чтобы уменьшить испарение опасных для здоровья химических веществ. По итогам работ склад, где хранятся пестициды, будет полностью очищен, в том числе и от тары, в которой находятся химикаты.

По его данным, компания «Си Буд Систем» к концу недели также начнет работу по ликвидации 78 тонн пестицидов, которые хранятся на складах в Валковском районе области. Ликвидация пестицидов в Нововодолажском и Валковском районах осуществляется в рамках программы Минприроды по очищению Украины от опасных отходов.

По словам В.ДУЛУБА, после ликвидации складов в Нововодолажском и Валковском районах на территории Харьковской области останется еще около 280 тонн пестицидов. Он отметил, что по решению сессии Харьковского областного совета на ликвидацию этих химикатов выделено 6 млн. грн. В настоящее время на проведение этих работ объявлен тендер. Начать работы по ликвидации этих складов планируется с 8 августа.

«С 8 августа планируется начать работы по ликвидации оставшихся 280 тонн пестицидов на территории Харьковской области за счет средств экологического фонда Харьковской области», - сказал В.ДУЛУБ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции, в целом по области в 59 хранилищах хранится почти 749,1 тонн не пригодных к применению пестицидов и агрохимикатов. Наибольшее их количество хранится в Нововодолажском (430,0 тонн), Валковском (96,9 тонн) и Богодуховском (70,4 тонн) районах. В 2010 году в области было утилизировано 81,1 т непригодных пестицидов.

В облСЭС отметили, что 26 из 59 мест хранения не пригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов находятся в неудовлетворительном состоянии. Ядохимикаты на этих складах представляют опасность для жизни и здоровья людей.