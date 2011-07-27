В Черкасской области подорожали овощи и фрукты, подешевели яйца

В июне 2011 года в Черкасской области больше всего подорожали овощи и фрукты - на 7%. Вместе с этим на 11% подешевели яйца.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке в июне 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,1%. На 1,9-0,4% повысились цены на масло, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, кисломолочную продукцию, хлеб, рыбу и продукты из рыбы. На 2,2-0,3% снизились цены на масло, сыры, сахар, молоко, животные жиры. Алкогольные напитки возросли в цене на 0,6%.

Плата за квартиру повысилась на 0,7%. В сфере здравоохранения консультативные услуги стали дороже на 10,3%, диагностические услуги - на 3,8%, цены на фармацевтическую продукцию возросли на 0,7%. Цены на транспорт в целом повысились на 1,5%, что в первую очередь вызвано подорожаниям стоимости перевозок пассажирским автодорожным транспортом на 3,6% и пассажирским железнодорожным транспортом - на 1,1%. Кроме того, на 0,9% возросли цены на топливо и смазочные материалы.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Черкасской области в июне 2011 года составил 100,8%, с начала года - 104,5%.