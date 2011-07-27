Аграрии Одесской области завершили уборку зерновых

Аграрии Одесской области завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур – собрано 2,6 млн. тонн хлеба на общей площади 950 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами начальник Управления агропромышленного развития Одесской облгосадминистрации Анатолий НОВАКОВСКИЙ.

По его словам, «средняя урожайность - 27,5 центнера с гектара, а комбайнеры трех южных районов - Арцизского, Килийского и Саратского – собрали по 35 ц/га».

Как отметил А.НОВАКОВСКИЙ, аграрии региона уже начали поставки зерна в Аграрный фонд Украины - из запланированных 30 тыс. тонн уже направлено в закрома 6 тыс. тонн зерна.

Кроме того, добавил он, аграрии намерены в намеченные сроки выполнить постановление Кабмина Украины по формированию 3-месячного неснижаемого запаса продовольственного зерна в размере 75 тыс. тонн.

Напомним, в прошлом году одесские аграрии завершили уборку ранних зерновых в начале августа, также собрав 2,6 млн. тонн хлеба.