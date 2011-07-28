В 2011 году аграриям перечислены дотации на сумму 1,6 млрд. грн.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, размещенном на официальном правительственном сайте, об этом заявил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, вопрос выплаты дотаций аграриям находится на его личном контроле.

Данные средства были направлены на финансирование основных бюджетных программ по поддержке аграрного комплекса.

Как сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК, из общего и специального фондов государственного бюджета на 26 июля аграриям выплачено 1,592 млрд. грн. «В некоторых регионах эти программы на сегодняшний день профинансированы на 100%, в некоторых существуют определенные проблемы. Но я лично проконтролирую, чтобы в ближайшее время государственные средства дошли до соответствующих хозяйств», - отметил министр.

На конец июля на выполнение госпрограммы «осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов» аграриям перечислено 167,3 млн. грн. На частичное возмещение субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий по производству комбикормов перечислено 233,2 млн. грн. «Всего на финансирование этой программы в общем фонде госбюджета заложено 500 млн. грн. То есть, почти половину мы уже выплатили», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Из специального фонда госбюджета аграриям на сегодня выплачено почти 1,2 млрд. грн. В частности, 113,8 млн. грн. – в пределах программы по закладке молодых садов, виноградников и ягодников; 5,8 млн. грн. – в пределах поддержки хмелеводства; 28 млн. грн. – на предоставление кредитов фермерским хозяйствам.

На формирование государственного интервенционного фонда Аграрным фондом по состоянию на 3 июня было направлено более 1 млрд. грн.