Украина в ближайшем будущем может производить 80 млн. тонн зерна в год — эксперт

Украина в ближайшем будущем может производить 80 млн. тонн зерна в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференция сообщил президент Национальной академии аграрных наук Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ.

«Есть основания считать, что в ближайшие годы Украины может выйти на 80 млн. тонн зерна в год», - сказал он. По словам Н. БЕЗУГЛОГО, в 2015 году урожай составит уже 71 млн. тонн. Это выверенная цифра, подчеркнул Национальной академии аграрных наук, которая достижима, если будут выдерживаться технологии выращивания и уборки зерновых культур, что сейчас не делается из-за дефицита средств. В связи с этим культуры недостаточно удобряются и пр. Данные расчеты произведены специалистами академии, которые разработали Программу развития производства зерна.

Н.БЕЗУГЛЫЙ отметил, что необходимо увеличить количество удобрений в 3 раза, кроме того, сегодня потребность в защите растений от вредителей и болезней удовлетворяется на 33%. «В результате этого мы видим нереализованность генетического потенциала», - сказал он.

Украина может стать мировым инициатором создания запасов зерна, считает Н.БЕЗУГЛЫЙ. В частности, в Украине такие запасы должны составлять 10 млн. тонн. Он сообщил, что соответствующая служебная записка о необходимости создания мировых запасов зерна направлена Академией и Министерством аграрной политики и продовольствия Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

В текущем году, по словам Н.БЕЗУГЛОГО, в Украине будет намолочено 51 млн. тонн зерна.