Присяжнюк призвал аграриев к широкому обсуждению законопроекта о рынке земли

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК призвал аграриев широко обсуждать законопроект „О рынке земли” на собраниях крестьян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сказал в Андрушевском районе Житомирской области.

По словам министра, "в законопроекте „О рынке земли” учтен опыт многих европейских и постсоветских стран, которые занимались реформированием земельных отношений".

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что в документе учтены особенности нашей страны, где в селах, в отличие от других стран, проживает 33% всего населения.

Министр подчеркнул необходимость широкой разъяснительной работы по внедрению рынка земли. Для этого, по его словам, в стране будут действовать штабы по решению земельных вопросов с привлечением научных работников-аграриев, руководителей сельскохозяйственных предприятий, фермеров, председателей сельсоветов, представителей СМИ. «Нужно как можно быстрее провести везде собрания сел, чтобы учесть все замечания и предложения, которые поступят от владельцев земельных паев и сельских голов», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он убежден, что проведение земельной реформы будет содействовать развитию украинского села. Министр также детально остановился на сути законопроекта “О рынке земли”. В частности, согласно этому документу, право купли земли будут иметь граждане Украины, фермеры, а иностранные граждане не смогут быть владельцами земли сельскохозяйственного назначения, добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о рынке земель.