Госземагентство предлагает сделать бесплатной выдачу решений о передаче земли в собственность

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает сделать бесплатной выдачу решений об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставлении его в собственность.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно приведения его в соответствие с требованиями Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности»), опубликованном на сайте ведомства. Согласно документу, предлагается сделать бесплатной выдачу решений о предоставлении в постоянное пользование и аренду земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности; о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности; о согласовании материалов изъятия (выкупа) земельных участков особо ценных земель, находящихся в собственности граждан и юрлиц.

При этом планируется установить, что все вышеуказанные решения имеют неограниченный срок действия.

Законопроектом предусматривается, что основанием для отказа в утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставления его в собственность может быть только несоответствие его положений требованиям законов и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов.