Минагропрод выступает за консолидацию сельскохозяйственных земель

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК подчеркивает, что министерство выступает за консолидацию сельскохозяйственных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня журналистам в Андрушевском районе в рамках рабочей поездки в Житомирскую область.

По его словам, "в законопроекте "О рынке земли", зарегистрированном в парламенте 19 июля 2011 года, предусматривается консолидация сельскохозяйственных земель".

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что его министерство выступает за использование земель только по назначению, с соблюдением агротехнологий, соблюдением севооборотов.

«В упомянутом мною законопроекте предусматривается ограничение максимальной площади земли в собственности одного лица (физического или юридического) до 1,5 тыс. га", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Министр рассказал, что земли в Украине переоценят.

"Предусматривается увеличить переоценку сельскохозяйственных земель в 1,7 раза, что, соответственно, увеличит арендную плату, залоговую цену в банках", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК. "В каждом населенном пункте должно быть не меньше трех арендаторов, чтобы не породить барщину”, - добавил министр.