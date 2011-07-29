Сумская область поставит в Аграрный фонд 78 тыс. тонн зерна

В этом году в Аграрный фонд Украины от сельхозпроизводителей Сумской области по форвардным контрактам поступит 78,5 тысячи тонн зерна, из которых 75 тыс. т пшеницы и 3,5 тыс. т ржи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Сергей СЛИЗКИЙ.

"Это самый высокий показатель среди всех областей", - подчеркнул он. Чиновник также отметил, что по форвардным контрактам аграрии области получили по 1650 гривен за тонну зерна.

"Сейчас зернотрейдеры предлагают 1400-1500 гривен. Поэтому сельхозпроизводители области, сотрудничая с Аграрным фондом, не прогадали", - сказал С. СЛИЗКИЙ.

Он также напомнил, что в 2011 году Сумщина получила наибольшую финансовую поддержку от государства на проведение весенне-полевых работ.