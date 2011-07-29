Уборку ранних зерновых и рапса в Винницкой области нужно завершить за 8-9 дней

Первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван Мовчан рекомендует хозяйствам Винницкой области завершить уборку урожая ранних зерновых культур и рапса за 8-9 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие рекомендации И. МОВЧАН дал во время заседания коллегии Винницкой облгосадминистрации по итогам первого полугодия 2011 года.

«Площадь ранней группы зерновых, подлежащая уборке, составляет 589 тыс. га. Кроме того, площади озимого и ярового рапса составляют 74 тыс. га. Учитывая неустойчивые погодные условия и в целях сохранения выращенного урожая нужно обеспечить организацию максимального привлечения зерноуборочных комбайнов из хозяйств южных районов. Уборку урожая ранних зерновых и рапса необходимо завершить за 8-9 дней», - подчеркнул И. МОВЧАН.

По его словам, для успешного завершения уборки урожая есть все необходимые материально-технические ресурсы. «Подготовлено 2979 комбайнов. Кроме того, заключены соглашения на привлечение еще 645 комбайнов. Сельскохозяйственные предприятия полностью обеспечены горюче-смазочными материалами», - сказал И. МОВЧАН.

В Винницкой области уже обмолочено почти 70% площадей посевов зерновых ранней группы и 95% озимого рапса. Урожайность зерновых ранней группы составляет 40,5 ц/га, что на 10 ц/га выше, чем на этот период в 2010 году, рапса 20,0 ц/га, или на 2% выше урожайности на этот период в 2010 году. На сегодня, по урожайности ранней группы зерновых область находится на втором месте среди регионов Украины, после Хмельницкой области.