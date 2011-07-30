В Доминиканской Республике жертвами эпидемии холеры стало 92 человека

Жертвами эпидемии холеры в Доминиканской Республике стали 92 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения этого островного карибского государства.

За минувшую неделю от опасной болезни умерли еще пять жителей, признаки холеры врачи зафиксировали у 674 новых пациентов. Всего с ноября 2010 года, когда был зарегистрирован первый случай холеры, были госпитализированы почти 14 тысяч человек. Минздрав еще раз напомнил о необходимости строго соблюдать нормы личной гигиены и употреблять только проверенную питьевую воду.

Холера пришла в Доминиканскую Республики с территории соседнего государства - Гаити, где с конца октября 2010 года было выявлено почти 390 тысяч случаев заболевания. Около 6 тысяч гаитян скончались в результате эпидемии.

Холера - острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Холерный вибрион обитает в грязной воде и грязной пище. Распространяется, как правило, в форме эпидемий, провоцируя быструю потерю организмом жидкости и обезвоживание различной степени, вплоть до смерти.