В воскресенье по всей Украине пройдут дожди

31 июля на территории Украины пройдут грозовые дожди (в Крыму и Приазовье местами), в отдельных районах град, в северных и западных областях местами сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°, в западных областях 17-22°; в южной части и в восточных областях ночью 18-23°, на побережье до 25°, днем 28-33°.

В Киеве и области ожидаются грозовые дожди, местами сильные, в отдельных районах град. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью 14-19°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 16-18°, днем 23-25°.

30 июля температура воды в Черном море 24-27°, в Азовском море 27-30°; в Днепре возле Киева 25°.