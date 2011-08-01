Эксперты: рекордное сокращение поголовья КРС может усугубиться из-за запрета экспорта в РФ

11:56, 01 августа 2011
Агро
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Рекордное сокращение поголовья крупного рогатого скота может усугубиться из-за запрета экспорта в Россию.

Такое мнение экспертов Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

Отмечается, что в июле существенно сократилось предложение скота на убой, однако поголовье продолжает стремительно снижаться. На 1 июля 2011 г. в Украине насчитывалось 5,2 млн. голов крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, что на 4,5% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. По данным экспертов УКАБ, отсутствие достаточного предложения скота влияет на довольно высокие закупочные цены, однако отмена дотации на один килограмм реализованной на убой говядины и ограничение на экспорт в Россию стали новыми факторами, влияющими на убыточность выращивания скота на мясо.

По словам исполнительного директора ассоциации УКАБ Елизаветы СВЯТКИВСКОЙ, в июле стало ясно, что бюджетной поддержки на килограмм выращенной и реализованной на переработку говядины не будет, что увеличит по результатам года убыточность содержания КРС, хотя на протяжении июля-августа крестьяне еще не сдают массово скот на убой, выжидая ценовых изменений на рынке. Кроме того, негативно на рынке скажется и ограничение на экспорт в РФ, которое вступило в силу с 13 июля 2011 года для ряда предприятий.

По мнению эксперта, негативное влияние на рынок имеет и тот факт, что около 20 мясомолочных предприятий вообще не получили разрешений Россельхознадзора на поставку продукции. "Ранее производители скота и переработчики рассчитывали на расширение списка экспортеров, которые имеют право торговать со странами Таможенного союза, что могло бы дать дополнительную поддержку ценам в условиях отсутствия бюджетной дотации. Сегодня стало очевидным, что существенно увеличить экспорт в Россию не удастся", - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, представители национальных ветеринарных органов государств –членов Таможенного союза приняли решение временно запретить ввоз продуктов животного происхождения большинства украинских сельхозпредприятий.

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