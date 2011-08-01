ТМ «Щедрый Кухар» расширила ассортимент соков на 6 позиций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании

Согласно сообщению, ЧП «Демидовский консервный завод», которое производит продукцию торговой марки, в июле начало выпуск таких соков, как яблочный осветленный, яблочно-морковно-персиковый, яблочно-морковный, яблочно-персиковый, яблочно-апельсиновый и мультифрукт. Все соки выпускаются в трехлитровых банках с удобной ручкой для переноски.

Ранее, весной 2011 года, на мощностях завода освоили производство березового сока (с шиповником и с черноплодной рябиной), морковного и яблочного.

Всего в планах завода расширить линейку бакалейной продукции торговой марки «Щедрый Кухар» за счет производства баклажанной и кабачковой икры, маринованного перца и помидоров. Также, ведутся переговоры с партнерами по экспорту этой продукции в Прибалтику, Армению и Азербайджан.