В Украине намолочено 30 млн. тонн зерна

В Украине, по состоянию на 1 августа текущего года, ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 10,1 млн. га (88% от прогноза), намолочено 30 млн. тонн зерна при урожайности 29,9 ц/га (в 2010 г. - 24,6 ц/га).

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что кратковременные дожди, которые проходят в центральных и северо-западных регионах, замедлили темпы уборочных работ - суточный обмолот сократился до 100-150 тыс. га.

Пшеница (озимая и яровая) обмолочена на площади около 6,1 млн. га (90% от прогноза), намолочено 20,5 млн. тонн зерна при урожайности 33,6 ц/га (в 2010 г. - 28 ц/га). Ячмень (озимый и яровой) обмолочен на площади 3,4 млн. га (90%), намолочено 8,5 млн. тонн зерна при урожайности 25 ц/га (в 2010 г. - 21 ц/га). Горох обмолочен на 250 тыс. га (93%), намолочено 377 тыс. тонн зерна, урожайность 15,1 ц/га (в 2010 г. - 17,2 ц/га). Рожь собрана на 207 тыс. га (73%), намолочено 441 тыс. тонн зерна при урожайности 21,3 ц/га (в 2010 г. - 17,6 ц/га).

Рапс (озимый и яровой) обмолочен на площади 759 тыс. га (88%), намолочено 1,3 млн. тонн зерна при урожайности 16,6 ц/га (в 2010 г. - 16,6 ц/га).

В министерстве сообщают, что дождливая погода во время сбора приводит к снижению качественных показателей зерна. Соотношение продовольственной пшеницы к фуражной составляет в среднем 60% к 40%.

Отмечается, что на 29 июля 2011 г. сельхозтоваропроизводителями приобретено 450,5 тыс. тонн дизтоплива (95% от потребности на уборочную кампанию) и 129,6 тыс. тонн бензина (95%). В жатвах текущего года задействовано 53,5 тыс. зерноуборочных комбайнов. Кроме того, дополнительно привлечено почти 6 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов в составе механизированных уборочных отрядов.

Напомним, в Украине к сбору подлежит 12,3 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса.

Минагропрод прогнозирует производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 47,4 млн. тонн (на 8,1 млн. тонн больше предыдущего года).