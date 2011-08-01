Минагропрод прогнозирует посев озимых зерновых на уровне прошлого года - 8,2 млн. га

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует посев озимых зерновых культур на площади 8,2 млн. га.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

«Проводится подготовка к посеву озимых культур урожая 2012 года, которые прогнозируется разместить на площади 9,2 млн. га, в том числе: озимые зерновые культуры – 8,2 млн. га и озимый рапс - 1 млн. га, что практически на уровне прошлого года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка почвы проведена на площади 3,3 млн. га (36% от прогноза).

Ожидаемая обеспеченность семенами составляет 1,8 млн. тонн, или 101% к потребности.

Также сельхозтоваропроизводители продолжают закупку минеральных удобрений для внесения под урожай следующего года. На 28 июля, с учетом переходящих остатков, в наличии имеется почти 134,5 тыс. тонн питательных веществ минудобрений, что составляет 28% к заявке (474 тыс. тонн).