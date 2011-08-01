К осени в столице будут работать около 40 магазинов “шаговой досягаемости”

Столичная власть планирует, что к осени в Киеве будет работать около 40 “домашних” магазинов, или так называемых магазинов “шаговой досягаемости”, в которых будут реализовывать продукцию по ценам ниже, чем в супермаркетах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО после совещания в КГГА.

“До конца августа около сорока магазинов у нас будет открыто именно производителей. Мы переходим на прямой контакт с производителями. А дальше мы увидим”, - сказал он.

По его данным, на сегодня мэрия получила более 200 предложений от различных производителей мясной, молочной продукции, а также овощей и бакалеи, которые хотят открыть свои магазины в столице. Вместе с тем, городская власть продолжит изучение мнения киевлян относительно необходимости в открытии таких магазинов в разных районах.

Р.КРАМАРЕНКО сообщил, что магазины смогут функционировать как в малых архитектурных формах, так и в стационарных помещениях. Сейчас город может предложить производителям выбор из около 50 тыс. кв. метров неарендованных площадей, в том числе в капитальных зданиях.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, если магазины будут открываться в МАФах, то они будут типичной формы, по определенному утвержденному эскизу.

“Производители могут покупать их (киоски - УНИАН) в любом месте, которое их устроит. Стоимость такого магазина вместе с подключением и организацией будет от 50 тыс. до 100 тыс. грн. в зависимости от площади помещения. Средства на приобретение МАФов будут вкладывать сами производители. Это будет их собственность, и они ими будут пользоваться. Город ни копейки не тратит на организацию этих магазинов. Мы даем только доступ производителей к потребителям”, - подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Говоря о ценах на продукты в указанных магазинах, Р.КРАМАРЕНКО привел пример стоимости молока. По его словам, если в торговой сети литр молока стоит 6,25 грн., то в “домашнем” магазине – 5,08 грн.

Как сообщал УНИАН, 4 июля с.г. председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ освободил Игоря ШОВКУНА от должности начальника Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания КГГА за неудовлетворительную работу, в частности над реализацией проекта «Магазины шаговой досягаемости».

А.ПОПОВ заявил, что проект «Магазины шаговой досягаемости» должен был быть реализован в столице еще в начале года. В жилых микрорайонах Киева планировалось открыть 79 магазинов «шаговой досягаемости» павильонного типа. Позже этот срок был перенесен на май. В то же время по состоянию на начало июля в городе было открыто лишь три магазина «шаговой досягаемости».