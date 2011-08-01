Янукович против изъятия особо ценных земель для разработки торфяников

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины с целью приведения в соответствие с Кодексом Украины о недрах».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 5 июля приняла закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины с целью приведения в соответствие с Кодексом Украины о недрах».

Данным законом предусмотрено отнести к особо ценным землям торфяники, которые используются как земли сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, законом установлено, что земельные участки особо ценных земель, которые находятся в государственной или коммунальной собственности, могут изыматься (выкупаться) для добычи торфа.

От возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства освобождаются граждане и юридические лица в случае использования земельных участков для добычи торфа при условии возвращения земельных участков в состоянии, пригодном для использования в общественном производстве.

Экологические организации призывали Президента ветировать этот закон. Экологи отмечали, что реализация положений данного закона приведет к уменьшению площадей особо ценных земель Украины, созданию возможностей для изъятия земель природно-заповедного фонда.