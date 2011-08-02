Янукович подписал закон о Государственном земельном кадастре

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 3613-VI «О Государственном земельном кадастре».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, 7 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О Государственном земельном кадастре".

Закон определяет, что Государственный земельный кадастр - единая государственная геоинформационная система сведений о земле, расположенная в пределах Государственной границы Украины, ее целевое назначение, ограничения в их использовании, а также данные о количественной и качественной характеристике земель, их оценку, о распределении земель между собственниками и пользователями.

Государственный земельный кадастр ведется в целях информационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при регулировании земельных отношений; ресурсами; организации рационального использования и охраны земель; осуществлении землеустройства; проведении оценки земли; и ведении градостроительного кадастра, кадастров других природных ресурсов ; платы за землю.

Кадастр ведется на электронных и бумажных носителях. В случае выявления расхождений между сведениями на электронных и бумажных носителях приоритет имеют сведения на бумажных носителях.

Порядок ведения Государственного земельного кадастра определяется Кабинетом министров Украины соответственно требованиям этого закона и является государственной собственностью.

Систему органов, осуществляющих ведение Государственного земельного кадастра, составляет центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальные органы.

В кадастр включаются следующие сведения о картографической основе: состав сведений, отражаемых на картографической основе; дата создания картографической основы; сведения о личности, создавшей картографическую основу; масштаб (точность) картографической основы; система координат картографической основы.

Объектами государственного земельного кадастра являются земли в пределах государственной границы Украины; в пределах территории административно-территориальных единиц; в использовании земель; участок.

Сведения кадастра являются официальными. Государственная регистрация земельного участка осуществляется при формировании путем открытия Поземельной книги на такой участок.

Финансовое обеспечение ведения и функционирования Государственного земельного кадастра осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины, а также в том числе за счет взимания платы за внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесения в них, предоставления сведений из Государственного земельного кадастра.

За внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесения в них, предоставления сведений из Государственного земельного кадастра взимается плата. Перечень, размеры, порядок взимания и использования платы устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, помимо ряда пунктов.