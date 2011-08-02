В Тернополе объявлено штормовое предупреждение

В Тернополе сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию распространила пресс-служба городского совета.

В ней указано, что сегодня в городе ожидают сильные дожди с грозами, также ожидаются шквалы от 15 до 20 метров в секунду и сильный град.

Жителей города мэрия призвала ограничить пребывание на улице во время ненастья и общение по мобильным телефонам, а владельцев транспортных средств – быть внимательными и осторожными на дороге.

В то же время областное управление МЧС предупредило о подъеме уровня воды в реке Днестр в Залещикском районе на 0,7-1,3 м в связи с сильными продолжительными дождями.

Как уже сообщал УНИАН, 30 июля в Тернополе в результате ливней были затоплены здания на ул. Микулинецкой, Оболоннье, Стадниковой, Галицкой, Живова и Липовой, где во время сильных дождей дренажные системы не способны пропустить большое количество воды. Чтобы преодолеть последствия ненастья спасатели работали всю ночь, поскольку сообщения о подтоплении поступали к спасателям из всех микрорайонов города.

В результате ливня также был отменен футбольный матч команд второй лиги «Нива» (Тернополь) – ФК «Сумы», поскольку футбольное поле полностью было затоплено.