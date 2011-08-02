Азаров считает цену на продпшеницу в 1600 грн./тонна оптимальной

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает цену на продовольственную пшеницу в 1600 грн. за тонну оптимальной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге в рамках рабочей поездки в Винницкую область.

«Сейчас сложилась ситуация на рынке зерна – цена примерно оптимальная. Она покрывает затраты фермеров», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он подчеркнул, что для минимизации влияния повышения цены на природный газ на цену на хлеб необходимо модернизировать аграрные предприятия, производящие пшеницу, повышать рентабельность производства.

Премьер-министр спросил у одного из фермеров Винницкой области, производящего зерно, устраивает ли его такая цена. Фермер ответил, что не устраивает. В частности, фермер подчеркнул, что на цену влияет рост цен на топливо и газ.

«Всегда мы должны находить баланс. Любой хозяин товара всегда хочет получить за свой товар большую цену, а любой покупатель – меньшую. Поэтому надо найти разумный баланс. Если на зерне что-то потеряешь, надо искать, где выиграется», - отметил Н.АЗАРОВ.