«Агро-Эталон» открыл холодильный комплекс для хранения плодово-ягодной продукции

ООО «Агро-Эталон» (с. Васильевка Винницкой обл.) сегодня открыло холодильный комплекс для хранения плодово-ягодной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Появление такого комплекса, то, что мы с вами видим, – это уже первые результаты нашей работы… Такие объекты стоятся по всей Украине. Совершенно ясно, что мы проблемы эти все (хранение овощей и фруктов – УНИАН) решим, несмотря на то, что трудным был прошлый год. Да и этот непростой. Тем не менее, люди настроены на то, чтобы реализовывать эти задачи», - сказал Н.АЗАРОВ журналистам.

Генеральный директор ООО «Агро-Эталон» Гачай ШАФИЕВ сообщил, что объем инвестиций в строительство холодильника, которое велось с 2010 года, составил 150 млн. гривен.

«Холодильный комплекс мощностью хранения 17,7 тыс. тонн оборудован 77 камерами для хранения плодово-ягодной продукции», - отметил Г.ШАФИЕВ.

Справка УНИАН. ООО «Агро-Эталон» (с.Васильевка Винницкой обл.) работает с 2007 года. Предприятие занимается обработкой 4,9 тыс. га земли, из которых под выращивание плодово-ягодной продукции отведено на 450 га, и 70 га занимают рассадники. На остальных землях выращивают зерновые культуры.