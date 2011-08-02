Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает цену на сахар оптимальной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе поездки в Винницкую область.

«А зачем (падение цены на сахар – УНИАН)? Главное, чтобы не росла… Нам не нужны падения цен, в том числе на сахар, потому что сахар очень тяжело производить, выращивать свеклу, собирать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что украинские сахарные заводы нуждаются в модернизации, а для этого необходимы средства. «Поэтому не надо, чтобы цена на сахар падала. Вот устоялась такая – нам надо ее держать. Она такая устраивает и покупателей, и производителей», - сказал премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что ожидает в этом году падения цен на гречку.