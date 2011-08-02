Штрафы за отсутствие межевых знаков на участках отменят?

Государственное агентство земельных ресурсов Украины планирует сделать добровольным установку межевых знаков, определяющих границы земельных участков, а также отменить штрафы за их отсутствие.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указывается в сообщении, глава Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО, учитывая жалобы граждан по поводу обязательности установления межевых знаков нового образца, на встрече с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ, а затем с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ поставил вопрос о возможности приостановки действия договора на покупку и изготовление межевых знаков.

«В результате договор с победителем торгов ООО «Инвестеко” будет расторгнут по соглашению сторон. Кроме того, в ближайшее время планируется внести изменения в закон «О землеустройстве». Таким образом, предусматривается установление межевых знаков на добровольных началах и отмена штрафов за отсутствие знаков», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Центр государственного земельного кадастра» заключило соглашение с победителем конкурса ООО «Инвестеко” на изготовление 50 млн. пластмассовых межевых знаков за 4,9 млрд. грн. Подрядчик на протяжении пяти лет должен поставлять 27 филиалам ГЗК необходимое количество знаков, предусмотренное графиком. Стоимость знака - 98 грн. за единицу.