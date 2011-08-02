Украинские сахзаводы в текущем сезоне произведут 2 млн. тонн сахара – Присяжнюк

Украинские сахарные заводы в 2011 году увеличат производство сахара на 30% по сравнению с прошлым годом – до 2 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра Николая ПРИСЯЖНЮКА во время совещания по вопросам развития сахарной отрасли и перспектив производства биоэтанола, который проходит в Винницкой области.

«В этом году мы произведем сахара на 30% больше в сравнении с прошлым годом. Даже без учета переходных остатков сахара это полностью обеспечит потребности внутреннего рынка и создаст экспортный потенциал», - отметил министр. «Если в 2009 году сахара у нас было произведено 1,3 млн. тонн, то есть лишь 64% от потребности, в 2010 году этот показатель увеличился до 1,55 млн. тонн. В 2011 году мы ожидаем валовой сбор сахарной свеклы свыше 16 миллионов тонн и производства сахара из нее на уровне 2 миллионов тонн», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По данным ведомства, в 2011 году в Украине сахарная свекла посеяна на площади почти 550 тыс. га, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.