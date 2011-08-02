«Львовское Белый Лев» - новое нефильтрованное пиво

На рынке Украины появилось новое нефильтрованное пиво - «Львовское Белый Лев». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, пиво продается в стеклянных бутылках объемом 0,5 л и кегах 30 л. Насладиться новым пивом от ТМ «Львовское» можно на всей территории Украины. Цена сорта, крепостью 4,2%, составляет около 5,3 грн.

Напомним, что по итогам 2010 года ТМ «Львовское» занимает третью позицию по объему продаж на рынке пива Украины и является лидером продаж на западе страны. По данным компании AC Nielsen, доля бренда выросла на 2,6 процентных пункта, по сравнению с 2009 годом, и сейчас составляет 12,9%.

Справка УНИАН. Собственником компании ПАО ПБК «Славутич» является Carlsberg. Carlsberg – крупнейшая в Северной и Восточной Европе и четвертая в мире пивоваренная группа. Компания владеет портфелем из 500 пивных и значительного количества брендов безалкогольных напитков. В Carlsberg работает 43 000 человек в 50 странах мира. Продукты компании продаются более чем на 150 рынках. Carlsberg Group является официальным спонсором чемпионата УЕФА - ЕВРО 2012TM, который пройдет в Польше и Украине.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич», заводы которого расположены в г.Запорожье, г.Киеве и г.Львове. В Украине компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», сидр Somersby, «Квас Тарас», «Top Tea».