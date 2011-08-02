Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о выделении тарифной квоты на експорт сахара

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ведет переговоры с Таможенным союзом относительно установления тарифной квоты на экспорт сахара в режиме свободной торговли.

Об этом сегодня сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК во время совещания по вопросам развития сахарной отрасли и перспектив производства биоэтанола, которое проходит в Винницкой области, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, Минагропрод, в соответствии с поручением правительства, ведет переговоры со странами-членами Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) относительно установления со следующего года тарифной квоты на поставку в Россию украинского свекловичного сахара в режиме свободной торговли в объеме 100 тысяч тонн.

«В дальнейшем нам необходимо достичь договоренностей относительно постепенного увеличения квоты до 500 тыс. тонн», - сообщил министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, с увеличением сбора сахарной свеклы и производства сахара в Украине увеличилось и количество работающих сахарных заводов. «Так если в 2009 году у нас работало лишь 56 сахарных заводов, то в 2010 г. – уже 73. А в 2011 году, по предварительным данным, в Украине насчитывается уже 80 сахарных заводов», - сообщил министр. Вместе с тем, по данным ведомства, в Украине есть еще 26 законсервированных сахарных заводов, которые при обеспечении необходимым количеством сырья могут возобновить свою производственную деятельность. «Общая мощность всех отечественных сахарных заводов позволяет ежегодно производить свыше 3 миллионов тонн сахара. При таких объемах производства экспортный ресурс сахара может составлять свыше 1 миллиона тонн на сумму около 1 млрд. долл.», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По мнению министра, при увеличении производства основными рынками сбыта украинского свекловичного сахара могут быть Российская Федерация и ряд других стран СНГ, которые до 2020 года не смогут полностью обеспечить себя сахаром.

Вместе с этим, считает министр, обеспечение устойчивого развития свеклосахарной отрасли и наращивания производства требует защиты внутреннего рынка сахара.

В первую очередь, необходимо ограничить субсидированный экспорт сахара в Украину из других стран в режиме свободной торговли. Кроме того, такие ограничительные меры должны распространяться и на сахарозаменители и интенсивные подсластители, которые ввозятся в Украину для потребностей пищевой, фармацевтической и других отраслей.

По информации министерства, эта продукция в среднем уже замещает, по меньшей мере, 300 тыс. тонн украинского сахара.