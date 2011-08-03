Аграрии Житомирской области убрали урожай ранних зерновых с 50% площадей

Аграрии Житомирской области убрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур с 50% засеянных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня, 3 августа, сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, по состоянию на 2 августа по всем категориям хозяйств области ранние зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади 133,5 тыс. га (52% от 255,8 тыс. га). При средней урожайности 25,3 ц/га (+2,9 ц/га к 2010 г.) намолочено 337,2 тыс. тонн зерна.

Озимую и яровую пшеницу обмолочено на площади 83,8 тыс. га. (68%), что на 3,1 тыс. га больше к 2010 году, намолочено - 239,9 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 28,6 ц/га (+4,4 ц/га к 2010 году).

Горох обмолочен на площади 1,2 тыс. га (73%), при средней урожайности 16,9 ц/га намолочено - 2 тыс. тонн.

Овес убран на площади 0,6 тыс. га. (2%), намолочено - 1,2 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 19,5 ц/га. (+2,0 ц/га.).Озимый и яровой ячмень обмолочен на площади 21,1 тыс. га. (46%), намолочено - 46,9 тыс. тонн, средняя урожайность - 22,2 ц/га (-2,0 ц/га.).Озимая рожь собрана на 26,9 тыс. га, что составляет 61% от предусмотренных к уборке площадей. При средней урожайности 17,5 ц/га (+1,3 ц/га) ее намолочено 47,1 тыс. тонн.

Лучше всех собирают урожай хозяйства Бердичевского района, где по всем категориям хозяйств обмолочено 67% площадей. В Ружинском и Житомирском районах обмолочено по 66%, в Барановском - 62%, в Черняховском и Романовском по 59% площадей. Ход проведения уборочной сдерживается ежедневными дождями, которые проходят локально в разных районах области с выпадением атмосферных осадков до 15-23 мм в сутки. Сложные погодные условия затрудняют проведение обмолота зерновых культур и рапса. Кроме того, обмолочен озимый и яровой рапс на площади 20,7 тыс. га, или 82%, что на 10,2 тыс. га больше 2010 года, намолочено - 27,8 тыс. тонн, средняя урожайность - 13,4 ц/га. (-1,0 ц/га).