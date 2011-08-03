Винницкая область намолотила второй миллион тонн зерновых

Аграрии Винницкой области по состоянию на 3 августа намолотили 2 млн. 011 тыс. тонн зерна.

Как сообщили УНИАН в управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации, из 588,7 тыс. га площадей ранних зерновых, подлежащих уборке, обмолочено 490,2 тыс. га, что составляет 83%.

Средняя урожайность - 41,1 ц/га, что на 10,5 ц/га выше, чем в прошлом году. Сбор зерновых ранней группы завершен в Песчанском районе.

Более 90% площадей убраны в хозяйствах Тепликского, Черновицкого и Ямпольского районов.

Озимого ячменя намолочено 201,8 тыс. тонн при средней урожайности 39,3 ц/га, что на 10,1 ц/га выше прошлогоднего.

Озимая пшеница собрана на площади 327,4 тыс. га (89%), намолочено 1472 тыс. тонн при средней урожайности 44,9 ц/га.

Самая высокая урожайность в хозяйствах Томашпольского (53,8 ц/га), Крыжопольского (53,1 ц/га) и Ямпольского (52,5 ц/га) районов. Низкая - в Могилев-Подольском (35ц/га) и Песчанском (35,9 ц/га) районах.

Яровой ячмень убран на 94,5 тыс. га, или на 78% площадей из прогнозируемых 121,9 тыс. га. Намолочено 295,8 тыс. тонн при урожайности 31,3 ц/га, что на 4,3 ц/га выше прошлогоднего.

Горох убран на 8,8 тыс. га, что составляет 87%, намолочено 18,1 тыс. тонн при средней урожайности 20,6 ц/га (прошлый год - 19,5 ц/га).

Яровая пшеница убрана на площади 5,0 тыс. га, намолочено 17,6 тыс. тонн при урожайности 35 ц/га, на 6 ц/га выше прошлогоднего.

Овес убран на площади 679 га (15%), намолочено 1720 тонн, урожайность - 25,3 ц/га, что на 4,6 ц/га выше прошлогоднего.

Озимая рожь убрана на площади 1,6 тыс. га (30%), намолочено 4,6 тыс. тонн, урожайность - 28,6 ц/га, что на 6,9 ц/га выше прошлогоднего.

Озимый рапс обмолочен на 63,0 тыс. га, или 96% площадей, намолочено 126,5 тыс. тонн при средней урожайности 20,1 ц/га, что на 0,4 ц/га больше прошлогоднего.