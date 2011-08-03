Экономических оснований для повышения цен на продукты питания нет - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что на сегодняшний день нет экономических оснований для роста цен на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 3 августа, на заседании Кабинета министров Украины.

«Экономических оснований для того, чтобы росли цены на хлеб, сахар, мясо, молоко, овощи и так далее, просто не существует», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом, он поручил Министерству аграрной политики и продовольствия наладить ежедневный мониторинг ситуации на рынке аграрной продукции и предупреждать сезонное, а главное, спекулятивное колебание цен.

Как сообщал УНИАН, 27 июля, выступая на заседании Кабмина, Н.АЗАРОВ заверил, что на сегодняшний день финансовая ситуация в стране стабильна как никогда.