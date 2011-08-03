В Форосе ввели в эксплуатацию резервуары питьевой воды стоимостью более 14 млн. грн.

В курортном поселке Форос в Крыму начали круглосуточно подавать питьевую воду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма, проектирование и строительство объекта «Два резервуара питьевой воды по 2 тыс. м3 каждый с инженерными сетями и производственными помещениями» осуществлялось за счет собственных средств Форосского поселкового совета.

В состав объекта входят два резервуара с распределительными узлами, трубопроводы к местным источникам и магистральному водопроводу Ялта - мыс Сарыч, а также производственные помещения. Стоимость объекта - 14 млн. 300 тыс. грн.

Дополнительно на 652 тыс. грн. проведен капремонт внутри поселковых сетей водоснабжения и устройств водомерных узлов на каждый многоквартирный жилой дом.

«Ранее инфраструктура поселка Форос была интегрированной частью инфраструктуры санатория "Форос", все инженерные коммуникации и сооружения водоснабжения и водоотведения находились на его балансе. Однако с изменением форм хозяйствования и ведомственной подчиненности санатория начались перебои с подачей воды в поселок - вода подавалась по графику», - сказал 2 августа поселковый голова Анатолий БЫКОВ.

Первый вице-премьер крымского правительства Павел БУРЛАКОВ со своей стороны отметил, что «теперь более 2 тысяч жителей и 5 тысяч отдыхающих поселка круглосуточно будут обеспечены питьевой водой».