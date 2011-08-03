В июле экспорт зерна из Украины составил около 380 тыс. тонн – УАК

В июле т.г. экспорт зерна из Украины составил около 380 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской аграрной конфедерации (УАК).

Сообщается, что в первый месяц 2011-2012 маркетингового года из страны вывезено 160 тыс. тонн пшеницы, 40 тыс. тонн кукурузы и около 170 тыс. тонн ячменя.

«Такой беспрецедентно низкий уровень экспорта зерна из Украины, скорее всего, является отражением деструктивного действия экспортных пошлин, стерилизующих ту доходность для наших товаропроизводителей, которую сегодня способен дать мировой рынок, на фоне значительно большей конкурентоспособности российского зерна из-за его меньшей себестоимости для тамошних крестьян», - заявил генеральный директор УАК Сергей СТОЯНОВ.

В УАК отметили, ссылаясь на поступающую из России информацию, что за июль т.г. российский экспорт зерна составил 2,3 млн. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля 2011 г. ввела пошлины на экспорт зерна.

Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну, и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.