При земельной реформе будут сохранены все действующие севообороты – Присяжнюк

Внедрение рынка сельскохозяйственных земель позволит повысить эффективность аграрного сектора и увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции. Для этого, в частности, предусматривается сохранить все действующие севообороты и заключенные договоры аренды.

Об этом в среду, 3 августа, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

Глава министерства отметил, что поданный на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О рынке земель» содержит все необходимые положения для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции. «В проекте мы предусмотрели, что, в случае продажи земельных участков, которые входят в единый массив и используются в севообороте, их продажа будет осуществляться исключительно при условии последующего использования этих земельных участков в севообороте к окончанию периода ротации севооборота», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также министр сообщил, что в силе останутся все существующие договоры аренды земли. «Мы осознаем, что главное наше задание – сохранить существующий баланс, не нарушить ту систему производства, которая на сегодня сложилась. Только так мы сможем гарантировать продовольственную безопасность государства, увеличить экспортный потенциал и обеспечить развитие аграрного сектора», - подчеркнул он.

В соответствии с проектом закона, арендаторы или пользователи земельных участков, а также владельцы смежных земельных участков, будут иметь подавляющее право на приобретение земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства и личного крестьянского хозяйства. Подавляющее право на покупку земельных участков, которые находятся в общей совместной и общей частичной собственности, будут иметь ее совладельцы.