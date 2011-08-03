Автоматизированную систему земкадастра запустят с января 2013 г. - Госземагентство

Автоматизированная система земельного кадастра будет запущена с 1 января 2013 года.

Об этом сообщил глава Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей ТИМЧЕНКО сегодня в ходе интернет-конференции.

«Электронная автоматизированная система кадастра официально будет запущена с 1 января 2013 года. С этого же момента любой человек через Интернет сможет зайти на наш сайт и просмотреть в открытом доступе кадастровую информацию о любом земельном участке в Украине», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов Украины до июля 2012 г. планирует завершить создание автоматизированной системы земельного кадастра.

На сегодня тестирование автоматизированной системы земельного кадастра прошло только в Винницкой области.

По состоянию на март 2011 года автоматизированная система земельного кадастра содержала данные по 70% участков.