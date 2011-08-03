Украинские аграрии в текущем году соберут 17 млн. тонн кукурузы - Присяжнюк

Украинские аграрии соберут в текущем году рекордный урожай кукурузы – до 17 млн. т.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК во время рабочего визита в Херсон.

В частности, по его словам, в последние годы в мире рост спроса на фуражное зерно превышает темпы спроса на продовольственное. Поэтому МинАПК рекомендовало украинским аграриям посеять в текущем году кукурузы на 20% больше чем в 2010 году. В итоге, кукурузой в стране засеяно 3,7 млн. га.

По прогнозам МинАПК, в 2011 году в Украине соберут урожай кукурузы на уровне 17 млн. т, что на 70% больше прошлогоднего (10 млн. т).

«Учитывая эти цифры, мы (Украина - УНИАН) уже в текущем году выйдем на первые места по экспорту ряда позиций. В частности, по экспорту подсолнечного масла Украина сегодня №1 в мире – 60% мирового экспорта. Также мы будем лидером по экспорту ячменя. А по экспорту кукурузы - займем 2 или 3 место», - сообщил министр.

По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, такая динамика позволит нашей стране занять прочные позиции среди лидеров на зерновом рынке в мире.