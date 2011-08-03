Украина предлагает ООН разместить на своей территории мировой резерв продзерна

Украина предлагает ООН разместить на своей территории мировой резерв продовольственного зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК во время рабочего визита в Херсон.

В частности, по словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, аграрии страны уже собрали 30,5 млн. т ранних зерновых, что на 8 млн. т больше, чем на начало августа в 2010 году. И еще остается собрать до 1 млн. га зерновых. Из собранного зерна до 60% - продовольственное зерно высокого качества.

По мнению министра, такие темпы агропроизводства позволяют Украине позиционировать себя как одного из лидеров на зерновых внешних рынках.

«Мы (правительство Украины - УНИАН) вышли с предложением в Организацию объединенных наций с предложением создать на территории Украины мировой продовольственный резерв зерна. Мы готовы обеспечить формирование такого резерва в объеме 10-12 млн. т продовольственного зерна. И мы готовы его качественно сохранить и выполнить интервенции (зерновые - УНИАН) в случае принятия соответствующих решений ООН», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.