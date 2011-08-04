Производители: повышение минимальных цен на алкоголь снизит теневой оборот

Повышение минимальных цен на алкоголь снизит теневой оборот алкогольных напитков.

Такое мнение директора по маркетингу холдинга Global Spirits Георгия МАЙОРОВА сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Реализация постановления Кабмина (о повышении минимальных цен на алкоголь – УНИАН) приведет к уменьшению теневого оборота алкогольных напитков и наполнению государственного бюджета», - считает эксперт.

По информации компании, необходимость увеличения минимальных цен объясняется тем, что вследствие роста розничных цен на алкоголь они перестали служить сдерживающим фактором для теневого рынка.

«По нашим данным, сейчас на долю теневиков приходится 25-30% рынка водки, тогда как после введения минимальных цен в конце 2008 года этот рынок сократился до 5-10%. Если говорить объективно, то при нынешней стоимости спирта и комплектующих 0,5л водки не может стоить дешевле 26,10 грн. Считаем, что следующим логичным шагом правительства должно стать усиление контроля за продажей и ценами в точках оптовой реализации алкоголя», - заявил Г.МАЙОРОВ.

В компании отмечают, что введение новых минимальных розничных цен не отразится на ценах продукции в рознице у крупнейших производителей.

Напомним, Кабмин Украины повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки отечественного производства на 25-50%. Минимальная розничная цена на водку с около 17,96 грн. за пол-литра повышена до 26,10 грн., на коньяк 3 звезды – с 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – с 12 до 18 грн. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, еще в конце апреля т.г. производители выступали за повышение минимальной розничной цены на водку с 17,96 грн. до 26,1 грн. за бутылку 0,5 л.